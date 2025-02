Corpo encontrado em São Luís do Paraitinga (SP) é identificado como de jovem desaparecido Vinícius Rodrigues da Costa de 18 anos desapareceu após festa de pré carnaval Balanço Geral Vale|Do R7 19/02/2025 - 17h11 (Atualizado em 19/02/2025 - 17h11 ) twitter

Um corpo encontrado no Rio Paraitinga, no município de São Luís do Paraitinga (SP), nesta quarta-feira (19), foi reconhecido pela família como sendo de Vinícius Rodrigues da Costa. O jovem de 18 anos estava desaparecido há quatro dias.

A vítima havia participado de uma festa de pré-carnaval antes de desaparecer.

A família aguarda respostas enquanto a Polícia Civil investiga o caso.