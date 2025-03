Crime brutal em São José dos Campos (SP): homem é morto a machadadas por ex da esposa Suspeito, com passado de homicídio, deixou arma do crime em barbearia próxima antes de ser capturado

Balanço Geral Vale|Do R7 25/03/2025 - 14h38 (Atualizado em 25/03/2025 - 14h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share