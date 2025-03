Cruzeiro (SP) confirma primeira morte por dengue em 2025 Homem de 41 anos com comorbidades não resistiu à evolução rápida da doença Balanço Geral Vale|Do R7 14/03/2025 - 18h05 (Atualizado em 14/03/2025 - 18h05 ) twitter

A prefeitura de Cruzeiro (SP) confirmou a primeira morte por dengue na cidade em 2025. A vítima, um homem de 41 anos com comorbidades, residia na região Leste e recebeu atendimento no Hospital Santa Casa.

Apesar dos esforços médicos, a doença evoluiu rapidamente e não houve possibilidade de reversão do quadro, resultando no falecimento do homem.

A administração municipal realizou ações de bloqueio na área próxima à residência da vítima para prevenir o surgimento de mais casos.

A cidade de Cruzeiro registrou até o momento seis casos positivos de dengue, com quatro aguardando confirmação. Os municípios de Jacareí e São José (SP) também reportaram mortes pela doença.