Curto-circuito em poste assusta moradores em Ubatuba (SP) Poste explodiu na rua Euclides Prado, na Praia do Lázaro Balanço Geral Vale|Do R7 11/04/2025 - 15h43 (Atualizado em 11/04/2025 - 15h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um curto-circuito em um poste na rua Euclides Prado, na Praia do Lázaro em Ubatuba (SP), gerou um apagão e assustou os moradores locais. As imagens do incidente, que se assemelharam a explosões, viralizaram na internet, causando grande alvoroço.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido e o fogo não se espalhou. A concessionária responsável foi acionada para manutenção preventiva e conseguiu normalizar a energia para 100% dos clientes ainda no início da noite.