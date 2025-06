Defesa Civil reforça campanha de prevenção às queimadas no Vale do Paraíba 133 focos foram registrados em 2024 Balanço Geral Vale|Do R7 03/06/2025 - 15h46 (Atualizado em 03/06/2025 - 15h46 ) twitter

A Defesa Civil intensifica a campanha contra queimadas no Vale do Paraíba, onde 133 focos foram registrados em 2024. A estiagem, menos rigorosa este ano, ainda exige atenção. O INPE monitora incêndios com 11 satélites, destacando a influência do efeito La Niña e ondas de calor. A prevenção é crucial para evitar danos à saúde, fauna e flora.