Dia ‘D’ de vacinação: São José dos Campos (SP) abre 11 unidades de saúde neste sábado (10)

Amanhã, dia 10 de maio, cidades do Vale do Paraíba, incluindo São José dos Campos (SP), realizarão o Dia D de vacinação contra a gripe, com foco em grupos prioritários como idosos, crianças, gestantes e pessoas com comorbidades.

A coordenadora de imunização, Cristina Alvarenga, destaca a importância da vacina para prevenir complicações graves e internações. A ação ocorrerá em 11 unidades de saúde, das 9h30 às 14h30. A meta é alcançar 90% de cobertura vacinal nos grupos-alvo. Informações detalhadas estão disponíveis no site da prefeitura.