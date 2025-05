Dia Internacional da Família: escolas adotam data para promover inclusão A iniciativa, reconhecida pela ONU, visa valorizar todos os tipos de laços familiares Balanço Geral Vale|Do R7 15/05/2025 - 15h54 (Atualizado em 15/05/2025 - 15h54 ) twitter

Em São José dos Campos (SP), escolas adotam o Dia da Família, comemorado em 15 de maio, como alternativa inclusiva ao Dia das Mães e dos Pais, promovendo a inclusão de crianças de diversas formações familiares. A iniciativa, reconhecida pela ONU, visa valorizar todos os tipos de laços familiares, destacando a importância do respeito e acolhimento. A programação abrange desde o berçário até o nono ano, com oficinas que trabalham virtudes desejadas nas famílias. Dados do IBGE mostram a crescente diversidade nos lares brasileiros, reforçando a relevância dessa mudança social. A celebração busca acompanhar essa nova realidade, promovendo um ambiente escolar acolhedor e seguro para todas as crianças.