Duas pessoas ficam feridas após carro perder direção, bater em bicicleta e derrubar poste A motorista, de 50 anos, foi resgatada pelos bombeiros e levada ao hospital Balanço Geral Vale|Do R7 11/06/2025 - 16h23 (Atualizado em 11/06/2025 - 16h23 )

Um acidente de trânsito no bairro Indaiá, em Caraguatatuba (SP), deixou um ciclista e uma motorista feridos. O carro perdeu o controle, atingiu uma bicicleta e um poste, bloqueando a via. A motorista, de 50 anos, foi resgatada pelos bombeiros e levada ao hospital. O ciclista, também de 50 anos, recebeu atendimento do SAMU e foi hospitalizado. A concessionária de energia reparou a rede elétrica e as causas do acidente estão sob investigação.