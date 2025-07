Dupla é presa em flagrante após roubo violento em Campos do Jordão (SP) Homens invadiram casa e amarram vítima no banheiro Balanço Geral Vale|Do R7 28/07/2025 - 14h18 (Atualizado em 28/07/2025 - 14h18 ) twitter

Dois homens armados invadiram uma casa no bairro Vila Yara, em Campos do Jordão, agredindo e mantendo a vítima amarrada no banheiro. Após o roubo, fugiram em um caminhão baú, mas foram capturados pela polícia na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. Os pertences roubados foram recuperados e devolvidos à vítima.