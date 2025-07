Empresário de Canas (SP) é morto a tiros em comércio Segundo informações preliminares, uma briga teria motivado o crime Balanço Geral Vale|Do R7 16/07/2025 - 14h09 (Atualizado em 16/07/2025 - 14h09 ) twitter

A Polícia Civil investiga a morte de Adriano Luiz Isalino, empresário de 44 anos, baleado após discussão em seu local de trabalho, no bairro Tuia, em Canas (SP). Testemunhas indicam que o crime foi motivado por uma briga anterior com o suspeito, que teria feito ligações para a vítima antes do incidente. A perícia foi acionada e o caso segue em investigação, sem informações sobre a prisão do suspeito.