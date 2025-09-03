Flagra inusitado: cavalo invade loja e assusta comerciantes em Piquete (SP)
Apesar do susto, o animal não causou danos, e a situação inusitada viralizou nas redes sociais
Um cavalo invadiu uma loja de utilidades na cidade de Piquete (SP), surpreendendo a dona e a vendedora do estabelecimento. Apesar do susto, o animal não causou danos, e a situação inusitada viralizou nas redes sociais. O incidente destaca a importância de não deixar animais soltos nas ruas, garantindo a segurança de todos. A cena curiosa chamou a atenção e gerou discussões sobre o manejo de animais em áreas urbanas.