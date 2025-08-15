Logo R7.com
Golpe do falso advogado: vítima perdeu cerca de R$ 500 mil para grupo criminoso

Os suspeitos responderão por estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro

Balanço Geral Vale|Do R7

A Polícia Civil realizou uma operação para desmantelar um grupo criminoso que aplicava o golpe do falso advogado, enganando vítimas com informações judiciais e cobrando taxas falsas. Foram cumpridos mandados em Mongaguá e São Sebastião, no Vale do Paraíba, com bloqueio de contas e criptomoedas. Os suspeitos responderão por estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro, com penas de até 23 anos.

