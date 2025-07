Guaratinguetá (SP) registra terceiro óbito por dengue em 2025 A morte, ocorrida em maio, foi confirmada após exames Balanço Geral Vale|Do R7 22/07/2025 - 15h27 (Atualizado em 22/07/2025 - 15h27 ) twitter

Uma jovem de 23 anos é a terceira vítima fatal de dengue em Guaratinguetá (SP), aumentando a preocupação na região. A morte, ocorrida em maio, foi confirmada após exames. A cidade intensifica ações contra o mosquito transmissor, especialmente em áreas com alta incidência. No Vale do Paraíba e Litoral Norte, já são 19.317 casos e 19 mortes em 2025, destacando a gravidade da situação.