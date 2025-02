Homem é detido por maus-tratos a cachorro Caso aconteceu no bairro Marlene Maria, em Taubaté (SP) Balanço Geral Vale|Do R7 21/01/2025 - 14h48 (Atualizado em 21/01/2025 - 14h48 ) twitter

Após análise veterinária, foi constatado que a orelha do cachorro da raça American Bully foi cortada.

Questionado, o homem informou que recebeu o animal já sem as orelhas. Ele foi multado em R$3 mil, mas permaneceu com o animal, pois não havia vaga no centro de zoonoses.