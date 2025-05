Investigada em SP, jovem conhecida como ‘Mulher-Gato’ cobra herança de traficante morto no Rio Com um histórico criminal extenso, incluindo furtos e golpes em São José dos Campos (SP), Luana liderava um grupo especializado em crimes em pontos de prostituição Balanço Geral Vale|Do R7 20/05/2025 - 15h09 (Atualizado em 20/05/2025 - 15h09 ) twitter

A jovem Luana Rabelo, conhecida como Mulher-Gato, volta a ser destaque nas redes sociais ao reivindicar parte da herança de um traficante morto em confronto com o BOPE no Rio de Janeiro. Com um histórico criminal extenso, incluindo furtos e golpes em São José dos Campos (SP), Luana liderava um grupo especializado em crimes em pontos de prostituição. A polícia investiga seu envolvimento em roubos de criptomoedas e transações bancárias fraudulentas. Acompanhe os desdobramentos dessa história intrigante e as investigações em curso.