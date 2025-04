Jacareí (SP) celebra 373 anos com programação especial e construção de novo hospital Evento de aniversário se estende por todo o final de semana, com atividades em diversos bairros Balanço Geral Vale|Do R7 03/04/2025 - 15h42 (Atualizado em 03/04/2025 - 15h42 ) twitter

Jacareí (SP) comemora 373 anos com uma série de eventos culturais e esportivos, incluindo apresentações musicais e provas de canoagem. O prefeito Celso Florêncio destaca a importância do Rio Paraíba para a identidade local e anuncia o projeto do novo hospital municipal, aguardado há mais de 30 anos.

Com 10 mil metros quadrados e 120 leitos de enfermaria, o hospital promete melhorar a infraestrutura de saúde da cidade. As obras estão previstas para começar ainda este ano, marcando um avanço significativo para a qualidade de vida dos jacareienses. A programação de aniversário se estende por todo o final de semana, com atividades em diversos bairros e um show de encerramento no Parque da Cidade.