Laudo revela que cavalo estava vivo quando teve as patas cortadas por tutor em Bananal (SP) O caso gerou indignação e debate sobre a legislação de proteção animal Balanço Geral Vale|Do R7 28/08/2025 - 13h53 (Atualizado em 28/08/2025 - 13h53 )

Um cavalo em Bananal (SP) sofreu maus-tratos após uma cavalgada exaustiva. O tutor, sob efeito de álcool, cortou as patas do animal, acreditando que estivesse morto. Laudos confirmam que o cavalo estava vivo durante o ato. O caso gerou indignação e debate sobre a legislação de proteção animal. O tutor responderá em liberdade, mas pode enfrentar até um ano e quatro meses de prisão.