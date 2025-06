Luzes misteriosas no céu de São José dos Campos (SP) intrigam moradores As luzes, que giravam e não se pareciam com a lua ou postes, geraram especulações nas redes sociais Balanço Geral Vale|Do R7 24/06/2025 - 14h09 (Atualizado em 24/06/2025 - 14h09 ) twitter

Moradores de São José dos Campos (SP) ficaram intrigados com luzes estranhas no céu, vistas na região de Santa Inês e Putim. As luzes, que giravam e não se pareciam com a lua ou postes, geraram especulações nas redes sociais. Possíveis explicações incluem drones, balões ou canhões de luz usados em eventos, refletidos nas nuvens baixas.