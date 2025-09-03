Motociclista atropela pedestre enquanto tentava empinar moto no centro de Cruzeiro (SP)
O pedestre foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não há informações sobre seu estado de saúde
No centro de Cruzeiro (SP), um motociclista desequilibrado tentou uma manobra perigosa, empinando sua moto e atingindo um pedestre que caminhava tranquilamente pela calçada. O incidente ocorreu pouco depois das 18h30, quase resultando em uma tragédia. O pedestre foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não há informações sobre seu estado de saúde. A comunidade local está chocada com a imprudência do motociclista.