Motociclista atropela pedestre enquanto tentava empinar moto no centro de Cruzeiro (SP)

No centro de Cruzeiro (SP), um motociclista desequilibrado tentou uma manobra perigosa, empinando sua moto e atingindo um pedestre que caminhava tranquilamente pela calçada. O incidente ocorreu pouco depois das 18h30, quase resultando em uma tragédia. O pedestre foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não há informações sobre seu estado de saúde. A comunidade local está chocada com a imprudência do motociclista.