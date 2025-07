Motociclista morre em acidente de moto no anel viário de São José dos Campos (SP) A polícia investiga o caso, e imagens de câmeras de monitoramento podem ajudar Balanço Geral Vale|Do R7 08/07/2025 - 15h57 (Atualizado em 08/07/2025 - 15h57 ) twitter

Um homem de 26 anos morreu em um acidente de moto no anel viário de São José dos Campos (SP), após perder o controle e colidir com a proteção metálica. O incidente ocorreu nesta manhã (8), quando muitos se dirigiam ao trabalho. A polícia investiga o caso, e imagens de câmeras de monitoramento podem ajudar. A segurança e a velocidade no anel viário são pontos de preocupação, com motoristas frequentemente excedendo os limites de velocidade.