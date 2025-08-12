Motorista se apresenta após atropelar e matar vendedor em São José dos Campos (SP)
O acidente ocorreu no bairro Alto da Ponte, e o motorista fugiu sem prestar socorro
O suspeito de atropelar e matar o vendedor ambulante Sidnei, conhecido como Perninha, em São José dos Campos (SP), se apresentou à delegacia. O acidente ocorreu no bairro Alto da Ponte, e o motorista fugiu sem prestar socorro. Imagens de câmeras de segurança desmentem a versão do motorista, que alegou não saber que havia atropelado uma pessoa. O caso foi registrado como homicídio culposo.