Movimento nas estradas do Vale do Paraíba aumenta com feriado Polícia intensifica fiscalização em rodovias Balanço Geral Vale|Do R7 17/04/2025 - 16h56 (Atualizado em 17/04/2025 - 16h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

À véspera do feriado prolongado, espera-se um aumento significativo no fluxo de veículos nas estradas do Vale do Paraíba e do litoral norte, além das cidades da Serra da Mantiqueira. O inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Paulo Leite, destaca a importância de dirigir com cautela, evitando o uso de celular e ultrapassagens perigosas.

A Via Dutra, em obras, requer atenção redobrada dos motoristas. A fiscalização será intensificada, com testes de etilômetro para coibir a imprudência. Destinos populares como Campos do Jordão e praias do litoral norte devem atrair milhares de turistas, aumentando o movimento nas rodovias Tamoios e Rio Santos. A segurança é prioridade para garantir uma viagem tranquila a todos.