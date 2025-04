Mulher de 22 anos é queimada pelo companheiro em Ubatuba (SP) Vítima está internada em um hospital de São Paulo Balanço Geral Vale|Do R7 22/04/2025 - 14h39 (Atualizado em 22/04/2025 - 14h39 ) twitter

Uma jovem de 22 anos foi vítima de uma tentativa de feminicídio em Ubatuba (SP), no bairro Perequê-Mirim. A vítima, que sofreu queimaduras graves no rosto, pescoço e cabeça, foi entubada e transferida para um hospital em São Paulo. O agressor, seu companheiro, está foragido. A polícia continua as investigações e pede que qualquer informação seja reportada anonimamente.