Mulher sobrevive após ser baleada com cerca de 10 tiros em São Sebastião (SP) Imagens de câmeras de segurança capturaram o som dos disparos, causando pânico entre os transeuntes Balanço Geral Vale|Do R7 20/05/2025 - 14h36 (Atualizado em 20/05/2025 - 14h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No litoral norte de São Paulo, uma mulher chamada Renata foi baleada com pelo menos 10 tiros em São Sebastião, mas sobreviveu ao ataque. O crime, registrado como tentativa de homicídio, ocorreu em plena luz do dia na rua da Olaria, bairro Topolândia. Imagens de câmeras de segurança capturaram o som dos disparos, causando pânico entre os transeuntes. A vítima, conhecida na região, foi levada em estado grave para atendimento médico e passou por cirurgia. A Polícia Civil investiga o caso, enquanto a Polícia Militar realiza buscas pelo suspeito encapuzado. A motivação do crime ainda é desconhecida, mas há indícios de tentativa de feminicídio.