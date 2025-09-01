Muro de construção cai e deixa quatro feridos em Jacareí (SP)
A construção, embargada pela prefeitura, continuou sem licença
Um muro de 40 metros de comprimento e 6 de altura desabou sobre casas em Jacareí (SP), ferindo quatro pessoas e destruindo imóveis. A construção, embargada pela prefeitura, continuou sem licença, resultando em multa à empresa responsável. Seis famílias foram afetadas, com algumas buscando abrigo em casas de amigos e parentes. A Defesa Civil e a polícia técnico-científica investigam o caso.