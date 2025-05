Obras na Serra Antiga interditam faixa da Tamoios até segunda quinzena de maio O foco será na contenção de taludes e no sistema de drenagem na pista sentido litoral Balanço Geral Vale|Do R7 06/05/2025 - 15h57 (Atualizado em 06/05/2025 - 15h57 ) twitter

A concessionária Tamoios realizará obras no quilômetro 77 da Serra Antiga na próxima semana, com atividades previstas até a segunda quinzena de maio. O foco será na contenção de taludes e no sistema de drenagem na pista sentido litoral.

Durante as obras, o trânsito fluirá pela faixa da direita. Motoristas devem ficar atentos às mensagens dos painéis da rodovia, respeitar a sinalização e os limites de velocidade.