Oficial da aeronáutica é preso em flagrante após agredir a filha em São José dos Campos (SP)

O incidente ocorreu na casa da família, localizada em uma área nobre da cidade

Balanço Geral Vale|Do R7

Um oficial da aeronáutica foi preso em flagrante por agredir sua filha de 19 anos em São José dos Campos (SP). O incidente ocorreu na casa da família, localizada em uma área nobre da cidade. A jovem foi socorrida por uma vizinha e levada ao hospital, onde lesões leves foram confirmadas. A mãe também relatou ofensas e ameaças anteriores. O suspeito, sem ferimentos, alegou defesa própria, mas foi detido sob a Lei Maria da Penha.

