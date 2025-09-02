Oficial da aeronáutica é preso em flagrante após agredir a filha em São José dos Campos (SP) O incidente ocorreu na casa da família, localizada em uma área nobre da cidade Balanço Geral Vale|Do R7 02/09/2025 - 15h54 (Atualizado em 02/09/2025 - 15h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um oficial da aeronáutica foi preso em flagrante por agredir sua filha de 19 anos em São José dos Campos (SP). O incidente ocorreu na casa da família, localizada em uma área nobre da cidade. A jovem foi socorrida por uma vizinha e levada ao hospital, onde lesões leves foram confirmadas. A mãe também relatou ofensas e ameaças anteriores. O suspeito, sem ferimentos, alegou defesa própria, mas foi detido sob a Lei Maria da Penha.