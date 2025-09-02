Oficial da aeronáutica é preso em flagrante após agredir a filha em São José dos Campos (SP)
O incidente ocorreu na casa da família, localizada em uma área nobre da cidade
Um oficial da aeronáutica foi preso em flagrante por agredir sua filha de 19 anos em São José dos Campos (SP). O incidente ocorreu na casa da família, localizada em uma área nobre da cidade. A jovem foi socorrida por uma vizinha e levada ao hospital, onde lesões leves foram confirmadas. A mãe também relatou ofensas e ameaças anteriores. O suspeito, sem ferimentos, alegou defesa própria, mas foi detido sob a Lei Maria da Penha.