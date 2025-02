Onda de calor eleva temperaturas e traz riscos à saúde Especialistas alertam sobre os cuidados essenciais para enfrentar os dias quentes Balanço Geral Vale|Do R7 13/02/2025 - 16h33 (Atualizado em 13/02/2025 - 16h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma nova onda de calor está atingindo o Vale do Paraíba (SP), elevando as temperaturas acima da média para fevereiro. Especialistas alertam para os riscos de desidratação e destacam a importância de cuidados intensivos para enfrentar os dias quentes.

A sensação térmica também afeta a saúde, com máximas podendo chegar a 36°C em algumas áreas da região.

A onda de calor é impulsionada por um fenômeno de subsidência que afeta o sul e sudeste do Brasil, com impacto mais intenso no sudeste.