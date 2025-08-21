Polícia investiga descarte irregular de livros escolares em Caçapava (SP)
Os livros fazem parte do Programa Nacional do Livro Didático e deveriam ser redistribuídos
A Polícia Civil de Caçapava (SP) investiga o descarte irregular de mais de 1.000 livros escolares novos encontrados em um depósito de reciclagem. Parte do Programa Nacional do Livro Didático, eles deveriam ser redistribuídos a municípios carentes. A polícia apura se a prática é recorrente e encaminhará o caso à Polícia Federal. A prefeitura ainda não se manifestou.