Prefeitura de Caçapava (SP) se pronuncia sobre suposto descarte irregular de livros

Livros novos foram encontrados em um depósito de reciclagem

Balanço Geral Vale|Do R7

A Polícia Civil de Caçapava (SP) investiga o descarte irregular de livros didáticos pela Secretaria de Educação. Livros novos foram encontrados em um depósito de reciclagem. O secretário de educação admitiu que uma escola municipal descartou livros, alguns vencidos e mofados, outros em bom estado. Cerca de 1.200 exemplares foram descartados, mas serão devolvidos à rede escolar para uso em reforço.

