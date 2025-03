Quadrilha de roubo é desmantelada em São José dos Campos (SP) Quatro pessoas foram presas, e 160 itens, avaliados em R$ 30 mil, foram recuperados Balanço Geral Vale|Do R7 13/03/2025 - 15h49 (Atualizado em 13/03/2025 - 15h49 ) twitter

Uma operação da polícia militar em São José dos Campos (SP) resultou na prisão de uma quadrilha especializada em roubo e receptação de cargas. Três homens e uma mulher foram detidos no bairro Jardim São José, após roubarem um veículo carregado com encomendas no Jardim Aquarius.

A polícia recuperou 160 itens roubados, avaliados em 30 mil reais.