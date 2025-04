Saiba como prevenir furtos e roubos de bicicletas Especialistas recomendam percursos movimentados e iluminados Balanço Geral Vale|Do R7 23/04/2025 - 15h18 (Atualizado em 23/04/2025 - 15h18 ) twitter

Descubra como proteger sua bicicleta contra furtos em grandes cidades. A reportagem destaca casos de roubos em São Paulo, onde bicicletas são alvos frequentes de criminosos. Especialistas recomendam percursos movimentados e iluminados, além do uso de correntes e o cadastro do chassi em sites especializados. A segurança é um conjunto de soluções que inclui vigilância e comunicação com pessoas ao redor. Saiba como evitar que sua bicicleta se torne alvo fácil e entenda a importância de medidas preventivas para garantir sua segurança e tranquilidade.