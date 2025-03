Saída temporária de detentos deixa 150 foragidos no Vale do Paraíba e Litoral Norte (SP) Benefício concedido a quase 30 mil presos resultou em aumento de criminalidade, especialmente furtos, na região Balanço Geral Vale|Do R7 21/03/2025 - 14h52 (Atualizado em 21/03/2025 - 15h00 ) twitter

A saída temporária de detentos na região do Vale do Paraíba e Litoral Norte (SP) resultou em 150 presos não retornando aos presídios, sendo considerados foragidos.

A presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB de São José dos Campos, Fabiana Aparecida da Silva, comentou sobre o aumento da criminalidade durante esse período, especialmente os furtos. Ela ressaltou que a pena dos fugitivos pode ser agravada devido à fuga, reforçando as consequências legais para quem descumpre as regras do benefício.

Dados da Secretaria de Administração Penitenciária, SAP, revelam que quase 30 mil presos em São Paulo receberam o benefício, com cerca de mil não retornando.