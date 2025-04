São Sebastião (SP) decreta emergência por dengue Governo também anunciou ajuda as cidades de São José e Jacareí Balanço Geral Vale|Do R7 09/04/2025 - 14h39 (Atualizado em 09/04/2025 - 14h39 ) twitter

São Sebastião (SP) decretou estado de emergência por conta do alto número de casos de dengue, além da cidade, outros municípios do Vale do Paraíba também preocupam pelo aumento nos casos da doença. A repórter Mônica Arruda destaca o aumento dos números e as medidas adotadas, como apoio do Governo Federal e estratégias de vacinação. A importância da participação da população em ações preventivas, como manter quintais limpos e usar repelente, é enfatizada.