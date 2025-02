Secretaria de Saúde de Santos (SP) faz mutirão para combater o mosquito da dengue

Secretaria de Saúde de Santos (SP) faz mutirão para combater o mosquito da dengue Vistorias estão sendo realizadas em obras para combater os focos Balanço Geral Vale|Do R7 29/01/2025 - 15h23 (Atualizado em 29/01/2025 - 15h24 ) twitter

Equipes da prefeitura estão inspecionando várias obras pela cidade, com o objetivo de identificar e eliminar as larvas do mosquito Aedes aegypti. O Secretário Municipal de Saúde solicitou que os moradores entrem em contato com a ouvidoria para denunciar possíveis focos de dengue.

Apenas neste começo de ano, onze pessoas já foram diagnosticadas com a doença na região.