Suspeito de assassinar fiscal de praia em Ubatuba (SP) é identificado pela polícia O crime, ocorrido em Itamambuca, foi um engano, com Marlon Claro dos Santos sendo morto no lugar do verdadeiro alvo Balanço Geral Vale|Do R7 29/08/2025 - 16h00 (Atualizado em 29/08/2025 - 16h00 )

A Polícia Civil identificou o suspeito de assassinar um fiscal de praia em Ubatuba (SP), pedindo sua prisão à justiça. O crime, ocorrido em Itamambuca, foi um engano, com Marlon Claro dos Santos sendo morto no lugar do verdadeiro alvo. O suspeito, disfarçado, atirou várias vezes e fugiu. Ele é investigado por outro homicídio em abril. A polícia continua as investigações e busca informações do público.