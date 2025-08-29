Suspeito de assassinar fiscal de praia em Ubatuba (SP) é identificado pela polícia
O crime, ocorrido em Itamambuca, foi um engano, com Marlon Claro dos Santos sendo morto no lugar do verdadeiro alvo
A Polícia Civil identificou o suspeito de assassinar um fiscal de praia em Ubatuba (SP), pedindo sua prisão à justiça. O crime, ocorrido em Itamambuca, foi um engano, com Marlon Claro dos Santos sendo morto no lugar do verdadeiro alvo. O suspeito, disfarçado, atirou várias vezes e fugiu. Ele é investigado por outro homicídio em abril. A polícia continua as investigações e busca informações do público.