Suspeito de envolvimento com assassinato em festa de ano novo é preso em Caraguatatuba (SP)
A operação faz parte de um esforço para esclarecer crimes de homicídio na região
Um homem foi preso pela Polícia Civil, suspeito de envolvimento em um assassinato ocorrido durante a festa de Ano Novo na praça de eventos de Caraguatatuba (SP). A operação faz parte de um esforço para esclarecer crimes de homicídio na região. Outro suspeito foi detido no bairro Tinga com uma pistola e munições. A polícia intensifica investigações para garantir segurança em eventos com grande aglomeração.