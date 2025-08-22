Suspeito de envolvimento com assassinato em festa de ano novo é preso em Caraguatatuba (SP) A operação faz parte de um esforço para esclarecer crimes de homicídio na região Balanço Geral Vale|Do R7 22/08/2025 - 14h14 (Atualizado em 22/08/2025 - 14h14 ) twitter

Um homem foi preso pela Polícia Civil, suspeito de envolvimento em um assassinato ocorrido durante a festa de Ano Novo na praça de eventos de Caraguatatuba (SP). A operação faz parte de um esforço para esclarecer crimes de homicídio na região. Outro suspeito foi detido no bairro Tinga com uma pistola e munições. A polícia intensifica investigações para garantir segurança em eventos com grande aglomeração.