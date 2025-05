Suspeito força portão, entra em condomínio e furta bicicleta em Taubaté (SP) A polícia está ciente da situação, e a comunidade é incentivada a relatar atividades suspeitas Balanço Geral Vale|Do R7 14/05/2025 - 16h04 (Atualizado em 14/05/2025 - 16h04 ) twitter

Em Taubaté (SP), câmeras de monitoramento capturaram um ladrão furtando uma bicicleta durante a madrugada. O incidente ocorreu na região do Portal da Mantiqueira, conhecida por frequentes furtos e roubos. As imagens mostram o suspeito agindo tranquilamente, sem perceber que estava sendo filmado. Moradores locais, preocupados com a segurança, registraram boletins de ocorrência e compartilham imagens em grupos comunitários. A polícia está ciente da situação, e a comunidade é incentivada a relatar atividades suspeitas.