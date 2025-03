Temporal com ventos de 100 km/h causa estragos no Vale do Paraíba Municípios como Aparecida e Guaratinguetá ficam sem energia; Defesa Civil atende quedas de árvores e postes Balanço Geral Vale|Do R7 19/03/2025 - 18h56 (Atualizado em 19/03/2025 - 18h56 ) twitter

Um forte temporal com ventos acima de 100 km/h causou grandes estragos em várias cidades do Vale do Paraíba, deixando municípios como Aparecida, Guaratinguetá, Potim e Roseira no estado de São Paulo, sem energia elétrica.

A Defesa Civil atendeu inúmeras ocorrências, incluindo quedas de árvores e postes. A concessionária de energia EDP trabalha intensamente para restabelecer o fornecimento, enfrentando desafios como o difícil acesso às áreas afetadas.

A previsão de novos temporais até sexta-feira aumentam a preocupação, enquanto equipes reforçadas atuam para minimizar os impactos.