Testemunha conta reação ao ver amigo cortando as patas do cavalo em Bananal (SP)
O suspeito, que alegou estar sob efeito de álcool, foi multado e liberado após depoimento
O caso de maus-tratos a um cavalo em Bananal (SP) gerou grande comoção. Um vídeo divulgado por um amigo do suspeito mostra o animal ferido, enquanto a polícia investiga se o cavalo estava morto antes do ataque. O suspeito, que alegou estar sob efeito de álcool, foi liberado após depoimento e multado em R$ 6 mil. A situação levanta questões sobre a legislação e a proteção animal.