Três idosas e um homem são socorridos de apartamento em chamas em Guaratinguetá (SP) As causas do incêndio estão sob investigação Balanço Geral Vale|Do R7 02/07/2025 - 14h42 (Atualizado em 02/07/2025 - 14h42 )

Um incêndio atingiu um apartamento no centro de Guaratinguetá (SP), onde três idosas e um homem foram socorridos. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 9h15 desta manhã (2) e controlou as chamas, que começaram no terceiro andar de um prédio residencial. As vítimas foram levadas à Santa Casa com sintomas de inalação de fumaça, mas sem ferimentos graves. As causas do incêndio estão sob investigação, com suspeita de curto-circuito.