Três pessoas morrem em dois acidentes de trânsito nas cidades de Areais e Lorena Polícia agora investiga as causas das fatalidades Balanço Geral Vale|Do R7 17/04/2025 - 17h00 (Atualizado em 17/04/2025 - 17h00 )

Dois trágicos acidentes de trânsito ocorreram em Areias e Lorena, em São Paulo, resultando em três mortes. Em Areias, um caminhão carregado se envolveu em um acidente na Rodovia dos Tropeiros, exigindo a intervenção do Corpo de Bombeiros para resgatar as vítimas.

Em Lorena, um acidente na Avenida Marechal Teixeira deixou um morto e cinco feridos após o motorista de uma van perder o controle e colidir com um poste. As vítimas foram socorridas pelo SAMU e Corpo de Bombeiros, enquanto familiares do motorista relataram que ele tinha diabetes, o que pode ter contribuído para o acidente.