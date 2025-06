Turistas vivem terror em passeio em Ilhabela (SP) após barco afundar A embarcação, com 20 pessoas a bordo, começou a afundar próximo ao Farol da Cela Balanço Geral Vale|Do R7 16/06/2025 - 15h52 (Atualizado em 16/06/2025 - 15h52 ) twitter

Turistas enfrentaram momentos de pânico quando um barco inflável afundou durante um passeio para avistar baleias em Ilhabela (SP). A embarcação, com 20 pessoas a bordo, começou a afundar próximo ao Farol da Cela. Os próprios ocupantes chamaram o Corpo de Bombeiros, que chegou rapidamente. Apesar do susto, todos foram resgatados em segurança, sem feridos. A empresa enviou outro barco para auxiliar no resgate.