Vale a pena pagar o IPTU à vista? O imposto referente a 2025 veio com reajuste estipulado pelo INPC Balanço Geral Vale|Do R7 22/01/2025 - 15h31 (Atualizado em 22/01/2025 - 15h31 )

Muitos municípios iniciaram a entrega dos boletos e, com eles, o temido reajuste. São duas as opções: uma delas oferece desconto no pagamento à vista, que cobre o valor do aumento. A outra não oferece desconto, mas permite o pagamento parcelado em até 10 vezes.

Quanto à melhor escolha, ela pode ser feita de acordo com a saúde financeira de cada família.