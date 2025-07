Vale do Ribeira registra a morte de sete cavalos A suspeita é que ração estava contaminada Balanço Geral Vale|Do R7 04/07/2025 - 16h47 (Atualizado em 04/07/2025 - 16h47 ) twitter

A morte de centenas de cavalos no Brasil, atribuída a uma possível contaminação na ração, preocupa criadores. Em Caçapava, SP, sete cavalos morreram, todos do mesmo dono. A ração, de um lote específico, está sob investigação. O Ministério da Agricultura suspendeu a venda dos produtos da empresa envolvida. Veterinários enfrentam dificuldades no tratamento dos animais afetados.