Venda de remédios para gripes e resfriados aumenta durante o outono Especialistas recomendam hábitos saudáveis para reforçar a imunidade, como alimentação balanceada e exercícios físicos Balanço Geral Vale|Do R7 22/04/2025 - 15h39

Com as mudanças bruscas de temperatura, farmácias registram um aumento significativo na venda de medicamentos para gripes e resfriados. Especialistas recomendam hábitos saudáveis para reforçar a imunidade, como alimentação balanceada e exercícios físicos. A demanda por inaladores e nebulizadores cresceu, com destaque para os nebulizadores infantis. A vacinação é enfatizada como medida preventiva, e as farmácias oferecem testes rápidos para diagnóstico de doenças respiratórias. A importância de manter a saúde intestinal e a hidratação é destacada para fortalecer o sistema imunológico e prevenir doenças.