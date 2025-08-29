Viatura da GCM capota e deixa três agentes feridos em São José dos Campos (SP)
Imagens impressionantes mostram a tentativa do motorista de evitar uma colisão fatal
Uma viatura da Guarda Municipal capotou em São José dos Campos (SP) enquanto atendia uma ocorrência. Três agentes estavam a bordo, mas felizmente ninguém se feriu gravemente. Imagens impressionantes mostram a tentativa do motorista de evitar uma colisão fatal. Após o acidente, 28 cartuchos de munição e uma granada de efeito lacrimogêneo desapareceram da viatura, levantando suspeitas de furto. O caso está sob investigação.