Viatura da GCM capota e deixa três agentes feridos em São José dos Campos (SP) Imagens impressionantes mostram a tentativa do motorista de evitar uma colisão fatal Balanço Geral Vale|Do R7 29/08/2025 - 16h04 (Atualizado em 29/08/2025 - 16h04 )

Uma viatura da Guarda Municipal capotou em São José dos Campos (SP) enquanto atendia uma ocorrência. Três agentes estavam a bordo, mas felizmente ninguém se feriu gravemente. Imagens impressionantes mostram a tentativa do motorista de evitar uma colisão fatal. Após o acidente, 28 cartuchos de munição e uma granada de efeito lacrimogêneo desapareceram da viatura, levantando suspeitas de furto. O caso está sob investigação.