Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

130 anos de amizade: navios da marinha japonesa passam pelo Porto de Santos

Composta pelos navios J S Kashima e J S Shimakaze, a visita inclui cerimônias oficiais, intercâmbio cultural e esportivo

Conexão Porto & Indústria|Do R7

A esquadra de navios de treinamento da Força de Auto Defesa Marítima do Japão chegou ao Porto de Santos, celebrando 130 anos de amizade entre Japão e Brasil. Composta pelos navios J S Kashima e J S Shimakaze, a visita inclui cerimônias oficiais, intercâmbio cultural e esportivo. Parte do Oversiz Training Cruise 2025, a missão visa qualificar oficiais e fortalecer laços diplomáticos, com paradas em diversos portos das Américas.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.