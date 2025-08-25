130 anos de amizade: navios da marinha japonesa passam pelo Porto de Santos Composta pelos navios J S Kashima e J S Shimakaze, a visita inclui cerimônias oficiais, intercâmbio cultural e esportivo Conexão Porto & Indústria|Do R7 25/08/2025 - 20h01 (Atualizado em 25/08/2025 - 20h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A esquadra de navios de treinamento da Força de Auto Defesa Marítima do Japão chegou ao Porto de Santos, celebrando 130 anos de amizade entre Japão e Brasil. Composta pelos navios J S Kashima e J S Shimakaze, a visita inclui cerimônias oficiais, intercâmbio cultural e esportivo. Parte do Oversiz Training Cruise 2025, a missão visa qualificar oficiais e fortalecer laços diplomáticos, com paradas em diversos portos das Américas.