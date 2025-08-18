31ª Fenasucro e Agrocana: inovação e recorde de negócios em bioenergia Com recorde de negócios, a feira destacou inovações como robôs e caminhões oficina Conexão Porto & Indústria|Do R7 18/08/2025 - 20h52 (Atualizado em 18/08/2025 - 20h52 ) twitter

A 31ª edição da Fenasucro e Agrocana transformou Sertãozinho (SP) na capital mundial da bioenergia, atraindo mais de 40 mil visitantes de 60 países. Com recorde de negócios, a feira destacou inovações como robôs e caminhões oficina, além de avanços no uso de biometano. O evento também lançou o projeto Lidi Agro Ribeirão Preto, visando expandir a liderança no setor. A próxima edição já está planejada para agosto de 2026.