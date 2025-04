BTP com elas: inscrições para o programa começaram nesta segunda (7) e vão até dia 13 Serão 30 vagas para o primeiro semestre de 2025 Conexão Porto & Indústria|Do R7 07/04/2025 - 21h05 (Atualizado em 07/04/2025 - 21h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O programa BTP com Elas abre inscrições até 13 de abril, oferecendo uma oportunidade inovadora para capacitar e empoderar mulheres no ambiente corporativo. Parte do programa de diversidade, equidade e inclusão da empresa, disponibiliza 30 vagas para o primeiro semestre de 2025. As participantes receberão formação completa em habilidades técnicas e comportamentais, conduzida por talentos internos da BTP. As aulas ocorrerão na empresa, durante a semana, no período da manhã. Os requisitos incluem ser maior de 18 anos, residir na Baixada Santista e ter ensino médio completo. Mais informações no site oficial.